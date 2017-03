Kui ÜRO märtsi lõpuks abipaketti kokku ei saa, sureb kümneid või sadu tuhandeid aafriklasi nälga.

ÜRO asepeasekretär Stephen O’Brien tegi nädal tagasi sünge avalduse. Sissejuhatuseks nentis ta, et maailm seisab silmitsi viimase 70 aasta suurima humanitaarkriisiga. On oodata, et olukord halveneb veelgi. Põhiline kriisikolle on Ida-Aafrika ja Punase mere ümbrus, kus toidupuuduses vaevleb kümneid miljoneid inimesi. „Nigeeria kirdeosas, Lõuna-Sudaanis, Somaalias ja Jeemenis ohustab näljasurm või toidupuudus 20 miljonit inimest,” teatas O’Brien. „Kui ei tehta kollektiivset ja üleilmselt koordineeritud jõupingutust, surevad inimesed nälga. Veel rohkem inimesi sureb haigustesse. Veelgi rohkem lahkub ellujäämise nimel kodust ja rändab mujale, mis muudab paljud piirkonnad veelgi ebastabiilsemaks.”