President Kaljulaid soovitas Ukrainas korruptsiooni juurida nagu Tallinnas

Pärast 2013.–2014. aasta Maidani revolutsiooni on Ukraina palju muutunud. Ühel pool on füüsiline muutus, mis tuleneb kurvast sõjast Ida-Ukrainas ja Krimmi annekteerimisest, aga on ka positiivset arengut, mis puudutab ühiskonna käekäiku.