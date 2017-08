President Macroni sära tuhmub kiiresti

Alles hiljaaegu näis Emmanuel Macron olevat Prantsusmaa poliitika kauaoodatud messias. Kõigepealt saavutas ta presidendivalimiste teises voorus peaaegu rekordilise ülekaalu ning tänu värske presidendi populaarsusele võttis tema uus ja kogenematutest poliitikutest koosnev partei võimu ka parlamendi üle. Kolm kuud pärast presidendivalimisi on suurem osa sära kadunud. Kõige suuremaks hindab Macroni toetust uuringufirma Ifop värske küsitlus, mille tulemuste järgi kiidab presidendi tegevuse heaks 54% prantslasi, ent sedagi on 10% võrra vähem kui juuli algul. Teisedki küsitlused näitavad toetuse ülikiiret vähenemist. YouGovi hinnangul on Macroni reiting kahanenud 36%-le ehk umbes sama madalale kui tema vastandiks peetud USA presidendil Donald Trumpil. Kõigi küsitluste tulemuste järgi on langus olnud kiireim sellest ajast arvates, kui 1995. aastal sai presidendiks Jacques Chirac.