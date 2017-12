Prints Harry abielu toob Windsori paleesse päris tuhkatriinuloo

Sel nädalal tulnud teade Briti printsi Harry ja tema ameeriklannast kallima Meghan Markle’i kihlusest ja eelseisvatest pulmadest näitab mitmel moel, kui palju on kuningakoja traditsioonid murenenud. Kui printsi vanem vend William kuus aastat tagasi abiellus, tehti meedias suur number sellest, et tulevane Yorgi hertsoginna Catherine polnudki aadlik, vaid lihtsalt väga jõukas inimene. 36-aastane Markle aga on nii mitteaadlik kui ka ameeriklane ja pealekauba korra juba abielus olnud: 2004. aastal alanud suhe filmiprodutsent Trevor Engelsoniga jõudis 2011. aastal abieluni ja 2013. aastal lahutuseni. Suhted Harryga on arenenud palju kiiremini: oma printsi leidis Markle alles eelmise aasta juunis ja kuna pulmad on kavas pidada tuleva aasta mais, jääb „käima hakkamisest” abiellumiseni alla kahe aasta.