Putin vajab valimiskampaaniasse pinget, aga mitte ülearu

Vene riigipea Vladimir Putini jaoks pole 18. märtsi presidendivalimiste kõige põletavam küsimus muidugi see, kes võidab – nagu ikka, on tulemus väljaspool kahtlust. Probleem on pigem selles, kuidas rahvast selles olukorras valimiste vastu huvi tundma panna ja kindlustada valimisaktiivsus, mis Kremlile piinlikkust ei valmistaks. Sama arvab ka valimistelt kõrvale jäetud Aleksei Navalnõi, kes kutsub opositsiooni toetajaid üles valimisi boikoteerima.