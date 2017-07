Putini külaskäik andis tsirkust ja leiba tervele väikelinnale

Savonlinna on pisut väiksem linn kui Narva. Vene piirini on mõnikümmend kilomeetrit, pealinna Helsingisse alla neljasaja. Uhkust tuntakse siin oma metsade ja Punkaharju looduskaitseala üle. Uhkus on nii suur, et Soome president Sauli Niinistö kutsus Savonlinna ühe maailma võimsaima mehe, Vene kolleegi Vladimir Putini.

Putin tuligi. Vaatama metsa, järvesid, aurikut S/S Saimaa ja Tšaikovski ooperit „Jolanta” Moskva Suure Teatri esituses. Kohtuma Niinistöga ja kinnitama kahe riigi sooje suhteid.

Soomlaste ja venelaste diplomaatiline läbikäimine on kestnud juba aastakümneid. Viimati kohtusid Putin ja Niinistö märtsis Arhangelskis. Mõni nädal pärast seda sai selgeks, et Putin tuleb taas, sedapuhku juulis, et tähistada Soome 100. aastapäeva.