Rändekriisist kurnatud Itaalia nõuab Tallinnas, et EL-i riigid hakkaksid vastutama

Rooma tahab, et kasvõi üks välismaa abilaev viiks päästetud sisserändajad mujale.

Vaevalt jõudis Eesti euroliidu eesistumise üle võtta, kui juba vaatavad vastu kõige keerulisemad teemad. Neljapäeval võõrustab valitsus Tallinnas EL-i siseministreid, kes arutavad siin sisserändeküsimusi. Sedapuhku on tähelepanu keskmes Itaalia, kes on kolme aastaga oma sadamatest läbi lasknud rohkem kui pool miljonit Aafrika sisserändajat ja kurdab, et teised Euroopa riigid ei võta probleemi nii tõsiselt kui peab. Eelmisel nädalal esitas riik ultimaatumi, teatades, et kui varsti midagi ei muutu, keelatakse Vahemerel uppumisest päästetud sisserändajaid kandvatel ja välismaise lipu all sõitvatel laevadel riigi sadamatesse siseneda.