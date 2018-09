Rändevastase AfD poliitik Eesti Päevalehele: Saksa armee ei suuda praegu riiki kaitsta

Partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) on eelkõige tuntud oma immigrantidevastase programmi poolest. Selle juhtkujud on aga oma ütlemistes vastandunud Saksa parteide peavoolule ka välis- ja kaitsepoliitika küsimustes, seades kahtluse alla NATO liikmelisuse ja väljendades poolehoidu Venemaale. Liitlastele valmistab see kõik mõistagi muret, arvestades, et AfD populaarsus tõusis tänavu vahepeal juba sotsidega võrreldavasse kõrgusse. Ilmselt just selliste kartuste leevendamiseks korraldati ajakirjanikele sel nädalal kohtumine AfD kaitsepoliitika kõneisiku, Bundestagi kaitsekomisjoni liikme Rüdiger Lucasseniga, kes esindab märksa traditsioonilisemaid vaateid.