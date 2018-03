Ravimifirmade reklaamitöö tegi miljonitest ameeriklastest narkomaanid

Narkomaaniat esineb igas ühiskonnas. Ja nagu teame, on kõige saatuslikumad sõltuvusained opioidid: heroiin, fentanüül ja teised neile lähedased ained. Närvisüsteemi talitlust mõjutades vaigistavad need valu ja tekitavad mõnusa tunde, nii et tarvitaja jääb kiiresti konksu otsa. Ent kui Eestis ja mujal Euroopas seostub opioidide tarvitamine eelkõige kehvemal järjel inimestega, kes arstide hoiatustele teadmatusest või ka teadlikult vilistavad, siis USA-s on teine lugu.