Riia venemeelne linnapea tikub läänemeelset juttu ajades Läti valitsusse

Erakond Kooskõla ja selle esimees Nils Ušakovs on Läti pealinnas võimul olnud 2009. aastast ning 2011. aastast hoidnud kõige rohkem kohti ka parlamendis. Riigivõimu juurde pole nad seni siiski pääsenud, sest teised erakonnad on Kooskõla venemeelsuse tõttu temaga valitsuse moodustamise välistanud. Enne sügisesi seimivalimisi on aga esimest korda õhus võimalus, et seekord leiab Ušakovs omale partneri, kes ta salongikõlblikuks tunnistab.

Kuigi Kooskõla toetus on praegu umbes sama suur kui eelmistel valimistel ehk 20% ringis, tugevdab partei positsiooni tõik, et üks seniseid põhivastaseid on nüüdseks pildilt kadunud. Eelmisel korral napilt teiseks tulnud ja valitsuse moodustanud liberaalne Ühtsus ei pruugi nüüd enam valimiskünnisestki üle saada. Erakonda on vahepeal tabanud mitu skandaali ja lõhenemist.