Kümne aasta tagune intervjuu viitab, et süüdistused naisele fiktiivse töökoha loomises vastavad tõele.

François Filloni kampaania on nüüd läbi, ainult ta ise ei paista sellest veel aru saavat. Meedia on vabariiklaste presidendikandidaati juba rohkem kui nädala aeglasel tulel praadinud, avaldades tema pere rahaskandaali iga natukese aja tagant mõne uue detaili. Nüüd on aeg hakata otsi kokku tõmbama.