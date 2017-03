Rootsi pealinn muutub järjest rahvusvahelisemaks: Stockholmi ligi miljonist elanikust veerand on välismaist päritolu.



Kuna Rinkeby ja teised sisserändajate linnaosad jäeti omapäi, haarasid aastate jooksul võimu kuritegelikud jõugud.



Politsei sõnul tekitab Rinkebys probleeme umbes 1% elanikke, eeskätt 14–15-aastased poisid.

Möödunud teisipäeval pärast hilist lendu Stockholmi kesklinnas jalutades ei saanud mööda rahvahulgast, mis oli kogunenud suurele peole otse kuningalossi vastas asuvale Kungsträdgårdeni platsile.

Tänavalõkete ja kontserdiga tähistati iraanlaste uusaastapidu nowruz’i, rootsi keeles eldfesten’it ehk otsesõnu tulepidu. Kui Skandinaavias ja Eestis tehakse lõkkeid ja hüpatakse üle tule suvisel pööripäeval, siis Iraani rahvad teevad sama kevade saabumise puhul.

Üle lõkete hüppasid nii Iraani juurtega inimesed kui ka muu linnarahvas. Kontserdipaiga veerel sai rahvustoitudega keha kinnitada. Amnesty International korjas allkirju vangistatud Iraani naiste toetuseks ja jagas teavitusmaterjale seksuaalvähemuste kohta.

Kõik läbisegi, sest Stockholm on kiiresti väga kirjuks linnaks muutunud. Rootsi pealinnas elab 950 000 inimest, kellest 250 000 ehk üle veerandi on sündinud välismaal või on välismaal sündinud vanemate lapsed.