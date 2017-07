Rooma kuivab. Kraanist üksnes niriseb vett ja seegi võidakse kinni keerata

Akveduktide linn Rooma pole oma ajaloos üldiselt veepuudust kannatanud, kui välja arvata barbarite vallutusretkedele järgnenud ajajärk pimedal keskajal. Ent keskaeg kipub veepuuduse ja sellega kaasnevate tervisehädade kujul kiiresti tagasi tulema.

Vett napib nii tänavate puhastamiseks kui ka tänaval liikuvatele turistidele joogiks. Linna veefirma ACEA on alates juunist sulgenud paarsada Rooma kuulsat joogikaevu (nasone) ja kavatseb kokkuhoiu mõttes keelata ka avalikes purskkaevudes suplemise. Solidaarsuse väljendamiseks on oma sada purskkaevu kinni keeranud ka Roomas asuv Vatikani linnriik. Kokkuhoiu nimel on linna torustikus veesurvet alandatud, millega kaasnevaid ebamugavusi võib iga vesikäimla omanik kergesti ette kujutada. Itaalia meedia andmeil on kriis suurendanud pudelivee läbimüüki ja sundinud mõnel pool kõrgemate korruste elanikke juba täiesti keskaja kombel ämbritega vett korterisse vinnama.