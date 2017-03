Minister Morgan Johansson lubab senise pehme karistuspoliitika asendada oluliselt karmimaga.

Rootsi võttis 2015. aastal vastu suure hulga põgenikke. Kui kaugel olete nende inimeste menetlemisel, nende elamise korraldamisel ja ka eraldamisel, kes jäävad ja kes peavad lahkuma?

2015. aastal võttis Rootsi vastu 163 000 inimest. See polnud üksnes meie ajaloo suurim arv, vaid lausa kaks korda suurem kui varasem suurim arv, mis oli 1992. aastal, kui võtsime vastu 81 000 inimest. See oli Balkani sõdade ajal.

Kuigi Rootsil on maailma parimad vastuvõtusüsteemid, pidime 2015. aasta sügisel ikkagi ütlema, et ka meil on piirid. Seepärast kehtestasime isikukontrolli piiridel Rootsi ja Taani ning Rootsi ja Saksamaa vahel. Samuti võtsime vastu uued seadused, kus viisime asüüliandmise tingimused EL-i miinimumstandarditeni, sest nägime, et kui Euroopas puudub kontroll ja koostöö, ei saa me endale lubada teistest lahkemat seadusandlust.

2015. aasta oktoobris oli nädalaid, kus meile saabus üle 10 000 inimese. Sedasi oli võimatu edasi minna.