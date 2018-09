Rootsi paradoks: kõige selgemalt said lüüa esimeseks tulnud sotsid

Tavalise poliitaritmeetika järgi ei saa Rootsi esialgset valimistulemust pidada just normaalseks, nagu näitavad ka reaktsioonid. Nii võisid võidurõõmu välja näidata käremeelse jutuga toetust neljakordistanud Rootsi Demokraadid (SD), ehkki valitsusse neid ilmselt ei lasta. Ka saadud kolmas koht jäi tegelikult mõnevõrra alla ootusi. Sotsidel ja moderaatidel ehk kahel menukaimal parteil polnud jällegi rõõmuks erilist põhjust, sest mõlemad kaotasid kohti ja kummagi juhitud blokk enamust ei saanud. Kaduvväikese häältevahe kiuste kinnitavad nüüd mõlemad, et valitsuse moodustamise õigus peaks langema just neile.