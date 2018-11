Rootsi värske uuringu järgi elab riigis 15 000 jõuguliiget ja äärmuslast

Tuleviku-uuringute instituudi teadurid analüüsisid 15 244 inimese andmeid, kes kuuluvad Rootsi politsei ja julgeolekuteenistuse (Säpo) jõuguliikmete ja äärmuslaste registrisse.

„Nad on parema haridusega, intelligentsemad ega kannata sugugi nii tihti vaimsete probleemide all, kui on arvatud,” sõnas raporti peaautor Amir Rostami portaalile The Local. 92% uuritud isikuid on põhiharidusega, pooled on lõpetanud ka keskkooli ja 8% kõrgkooli. Ühtlasi selgus, et vaid viiendiku puhul olid nende lapseeas ja nooruses sekkunud hoiatavate märkide ilmnedes sotsiaaltöötajad.