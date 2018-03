Rootsi? Washington? Pyongyang? Trumpi ja Kimi kohtumispaik sütitab kuulujutte

USA president Donald Trump ja Põhja-Korea riigipea Kim Jong-un peaksid kohtuma juba selle aasta mais, kuid kohtumist ümbritseb seniajani tihe saladus- ja segadusloor.

Kõigi üllatuseks teatas Trump 9. märtsil, et on valmis Kimiga kohtuma. Pärast seda vaikis Põhja-Korea mitu nädalat ja tekkis küsimus, kas Pyongyangi pakkumine on üldse olnud siiras. Eile ilmus siiski Põhja-Korea ametliku uudisteagentuuri teade, milles kutsuti kõiki kannatlikuks jääma ja saavutatud meeleolu mitte rikkuma.

Telegraph kirjutab, et kulisside taga tunduvad tõesti käivat tähtsa kohtumise ettevalmistused, kuigi täpsem aeg, koht ja päevakava on endiselt teadmata. Eriti suurt huvi tekitab just paiga valik, sest väidetavasti on nimekirjas ka mitu põnevat pakkumist.