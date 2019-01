Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker nimetas hiljuti küsitavaks, kas Rumeenia sobib Euroopa Liidu eesistujariigiks. Juncker möönis, et tehniliselt on Rumeenia selleks valmis, kuid lisas, et riigi valitsus pole ülesandest õigesti aru saanud. Rumeenias võimul oleva Sotsiaaldemokraatliku Partei juhid süüdistasid Junckerit seepeale eelarvamustes.