Alates 2004. aastast on süüdi mõistetud või kohtusse antud 18 endist Rumeenia valitsuse ministrit.

Rumeenias viimased kaks nädalat kestnud valitsusvastastel meeleavaldustel võib sageli näha loosungit „Käed eemale DNA-st!”. See on viide Rumeenia riiklikule korruptsioonivastasele agentuurile, mille nimetuse lühend on DNA.