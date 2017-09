Saksa analüütik: teised erakonnad ei tohiks Bundestagi pääsenud AfD-d ignoreerida

Saksa poliitika ekspert, Euroopa välissuhete nõukogu (ECFR) Berliini büroo juht Josef Janning, kuidas kommenteerite Saksamaa valimiste tulemusi?

Suurte erakondade jaoks oli tegu paraja katastroofiga. Kristlikud demokraadid (CDU) võitsid, kuid halvima tulemusega pärast 1949. aastat. Angela Merkel moodustab küll uue valitsuse, kuid tema positsioon on varasemast nõrgem, sest partei sees on hakatud spekuleerima tema võimaliku järglase üle. Euroopa tasandil kandub see edasi Merkeli võimele kompromissidele jõuda. Selleks et oma teed mööda käia, pead olema tugev kantsler.