Saksa kaitseminister rääkis Tallinnas osalt Trumpile meelepärast juttu

Eile Eestis visiidil viibinud Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen teatas Tallinnas, et kuigi Valgest Majast tuleb nõudlikke säutse NATO riikide kaitsekulude kohta, pole USA soovis midagi uut. „See ilming oli olemas juba ammu enne Donald Trumpi. Me peame vastutust võrdselt jagama ja olemegi teel sinnapoole,” sõnas von der Leyen.

Trump nõuab küll, et kaitsekuludeks eraldataks 2% SKP-st, kuid von der Leyen on lubanud, et 2025. aastaks suureneb Saksamaa kaitse-eelarve vaid 1,5%-ni SKP-st.