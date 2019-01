Nädala algul rünnati Saksamaal parempopulistlikku erakonda Alternatiiv Saksamaale (AfD) kuuluvat parlamendiliiget. Partei Bremeni osakonna juht Frank Magnitz viibib endiselt haiglaravil.

Pole selge, kas rünnaku põhjus oli Magnitzi poliitiline tegevus, kirjutab Deutsche Welle. AfD paremäärmusliku tiivaga seotud Magnitz on tuntud oma vastuoluliste sõnavõttude poolest, mida on tihti hukka mõistetud.

Kolm maskis kurjategijat tungisid poliitikule kallale Bremeni linnas Goetheplatzi lähedal ühe teatri ees. See pole esimene kord, mil paremäärmuslik populistlik erakond on selles linnas sihikule võetud, varasematel juhtudel on aknaid sisse löödud ja autosid lõhutud.