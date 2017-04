Saksa protestipartei AfD kongressil triumfeerisid äärmuslased

Vormilise parteijuhi Frauke Petry ettepanekuid programmi käredust pehmendada ei hakatud isegi arutama.

Laupäevasel parteikongressil pööras Saksamaa protestipartei Alternative für Deutschland (AfD) kursi senisest veelgi selgemalt paremäärmusluse poole. Ühtlasi tõendas kongress, et AfD senise juhtkuju Frauke Petry mõju parteile on oluliselt vähenenud. Erakonnakaaslaste kriitika alla jäänud Petry on endiselt üks AfD kahest ametlikust esimehest, kuid kolmapäeval teatas ta, et ei kandideeri sügisestel valimistel parlamenti. See-eest tuli ta laupäevasele parteikogunemisele ettepanekutega muuta AfD programm reaalpoliitilises mõttes teostatavamaks ja kirjutada sinna muu hulgas sisse rassismi tauniv punkt. Kongress otsustas, et need mõtted ei vääri isegi arutamist.