Saksa sõjaväel ei jätku Eestitki puudutava NATO-töö jaoks tanke ega telke

Täna pidas Saksa parlamendis oma iga-aastase ettekande Bundeswehri tegevust jälgiv eriesindaja, kelleks on praegu Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) saadik Hans-Peter Bartels. Der Spiegel kirjutas enne tema ettekannet, et midagi positiivset on Bartelsil raske ette kanda: personali ja vahendite puudus on juba aastaid Saksa armees mureks olnud. Bartels raporteeriski, et varustuse olukord on kogu sõjaväes uskumatult halb ja on küsitav, kuidas peaks Bundeswehr suutma NATO-le antud lubadusi täita.