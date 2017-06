Berliinis langetati põhimõtteline otsus lõpetada oluline koostöö NATO liitlase Türgiga.

Saksamaa valitsus langetas eile otsuse, et soovitab parlamendil tõmmata Türgi İncirliki lennuväebaasist välja seal asuv Saksamaa üksus, mis on seni just sellest tugipunktist kaasa löönud Süüria terrorivastastes operatsioonides.