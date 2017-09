Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel. Michael Kappeler

Homme ELi riikide välisministrite mitteametlikule kohtumisele saabuv Saksa välisminister Sigmar Gabriel ütles Eesti Päevalehele, et Türgile tuleb näidata, et Ankara käitumisel on tagajärjed ning see teema võetakse ka oktoobris ELi valitsusjuhtide kohtumisel teemaks.