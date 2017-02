Schulz lubab kaitsta Euroopat populistide eest ja säilitada Venemaa-vastased sanktsioonid.

Saksamaa sotsid on järsku nagu ära vahetatud. Veel paar nädalat tagasi tunnistasid ka parteiliikmed ise, et nende võimalused kantsler Angela Merkelile sügisestel valimistel alternatiivi pakkuda on viletsad. Nüüd kiirgavad liidrite näod optimismi, tuumikvalija on jälle hakanud sotsidest lugu pidama ja arvamusküsitlused püstitavad uusi rekordeid.