Salapärane Hiina kosmosejaam Argentinas tekitab küsimusi

Kui Hiina hakkas mitu aastat tagasi Argentinasse kosmosejaama ehitama, lubas Peking, et sinna tuleb ka külastajatekeskus, mis hakkab asutuse eesmärke selgitama.

Nüüd on Argentina jaam valmis, kuid külastajaid lubatakse sinna ainult eelnevalt kokku leppides. Pealegi ümbritseb kogu kompleksi peaaegu viiemeetrine okastraadiga tara. Uue jaama lähedal asuva Las Lajase linna elanikes on saladuslik asutus tekitanud palju küsimusi. Peale selle on jaam andnud alust vandenõuteooriatele ja tekitanud USA juhtkonnas muret.