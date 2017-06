Satiiriline komöödiasari „Briti poliitika” alustas pauguga uut hooaega

Theresa May parodeerija pühib pisara. Päris May lootis valimistega oma parteid tugevdada. Läks aga vastupidi.

Theresa May õnnemäng kukkus haledalt läbi ja Brexiti saatus on veel hägusam kui varem.

Nagu eelkäija David Cameron, otsustas ka konservatiivist peaminister Theresa May õnne proovida ja kutsus rahva valimiskastide juurde, lootes sellega oma positsiooni tugevdada. Välja kukkus see sama haledalt, nagu läks mulluse Brexiti referendumiga.

Valimiste eel kuulutas May, et kui konservatiivid saavad 650-kohalises parlamendis senise 330 parlamendikohaga võrreldes kasvõi kuus saadikukohta vähem, tähendab see sisuliselt Jeremy Corbyni juhitud leiboristide võitu. May arvestuse järgi pidanuks tema partei enamus tegelikult tublisti suurenema, mõne hiljutise küsitluse järgi koguni 30 koha võrra.