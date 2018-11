Saudi ajakirjaniku jõhkra mõrva kohta immitseb päevavalgele uusi häirivaid üksikasju

„Ma lämbun! Võtke see kott mu peast ära, mul tekib klaustrofoobia!” Need olid väidetavalt viimased sõnad, mida Saudi Araabia ajakirjanik Jamal Khashoggi Türgis enne suremist kuuldavale tõi. Khashoggi tapmiseks kulus konsulaadis tehtud helisalvestise järgi seitse minutit ja sellelt on kuulda, kuidas 59-aastasele mehele tõmmatakse lämmatamiseks pähe kilekott ja kuidas too vastu puikleb.