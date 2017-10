Seks või karjäär. Mõjuvõimas Hollywoodi produtsent sai aastaid segamatult naisi ahistada

Üha uued näitlejad on päevavalgele tulnud väitega, et kuulus Hollywoodi produtsent Harvey Weinstein ahistas neid seksuaalselt. Eilse seisuga süüdistavad neli naisnäitlejat teda vägistamises, peale selle on USA ja Briti võimud algatanud Weinsteini kohta uurimise.

Weinstein lükkas algul kõik väited ümber, teatades, et tegevus toimus alati mõlema osapoole nõusolekul, hiljem lubas aga abi otsida. Etteheidete kuhjumine viis möödunud nädalavahetusel selleni, et filmifirma The Weinstein Company juhatus teatas, et Weinstein on enda loodud ettevõttest vallandatud.