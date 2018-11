Semutsemissuhe läbi? USA riigipea hakkas Macroni mutta tampima

Üks riigipäid, keda USA president Donald Trump pole Twitteris nuhelnud, on Vene riigipea Vladimir Putin (fotol seljaga). Trumpi kõrval seisev Saksa liidukantsler on oma jao kätte saanud, nüüd on järg Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni käes (paremalt teine). Esimese maailmasõja Pariisi mälestusüritusel tehtud pildi paremal äärel on Brigitte Macron ja vasakul Melania Trump.

Foto: AFP/SCANPIX