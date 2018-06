Singapuri eneseuhkust ei kõiguta Trumpi-Kimi vestluse tulemus karvavõrdki

„Ebamugav on võib-olla homme (täna – U. J.), aga Singapurile on sellise ürituse toimumine kasulik,” ütleb kohalik mees, kellel on esireavaade Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni peatuspaigale St. Regise hotellile. Telefoniga hunniku fotosid klõpsutanud mees näitab oma parimaid tabamusi ja küsib, ega ma ei ole näinud valge pearätiga protesteerijat, kellest tal on samuti ette näidata udusevõitu pilt. „Enne ta seisis siin, rohkem pole teda nähtud,” teeb ta võllanalja.