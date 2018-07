Skandaal Pariisis: Macroni turvamees võttis vaba päeva, et meeleavaldajaid peksta

Prantsuse president Emmanuel Macron seisab silmitsi ametiaja ühe suurima kriisiga, mille põhjustas tema ihukaitsja vägivallatsemine. Nüüd süüdistatakse presidenti sündmuse kinnimätsimises ja turvamehe karistamisega viivitamises.

Kolmapäeval avaldas ajaleht Le Monde 1. mai meeleavaldusel filmitud video, kus Élysée turvamees Alexandre Benalla kasutab valitsusvastaste protestijate vastu jõhkrat jõudu. Kuigi juhtum toimus mai alguses, läks üle kahe kuu aega, kuni Benalla ametlikult vallandati. Élysée palee sõnul langetati otsus Benalla lahti lasta alles „uute asjaolude” ilmnemisel.

Ohvrid on tuvastatud

Videos on näha, kuidas politseimaski kandev Benalla haarab ja veab juustest protestinud naist. Seejärel hakkab turvamees peksma ja trampima teist protestijat, kellel pole relvi ja kes palub Benallal lõpetada. Benalla, kes ei ole kunagi politsei väljaõpet saanud, kannab videos politsei käesidet. Koos Benallaga osales vägivallas ka teine turvamees, Vincent Crase, kes on varem töötanud president Macroni partei aktivistina. Mõlemad mehed saavad rahulikult vägivallatseda, samal ajal kui märulipolitsei vaatab pealt ega sekku. Vägivallaohvrid on praeguseks tuvastatud ja neil on palutud tulla kohtusse tunnistusi andma.