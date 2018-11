Skandaal Tšehhis. Miljardärist peaministri poeg tuli lagedale enneolematute süüdistustega

Tšehhi miljardärist peaministri Andrej Babiši kohale on ilmunud uued murepilved. Varem süüdistati teda Euroopa Liidu toetuste väljapetmises, nüüd on tema vastu välja astunud ka lihane poeg, kes väidab, et ta meelitati Krimmi, kus teda hoiti vägivaldselt kinni, et ta oma isa väidetavas kriminaalpettuse juhtumis tunnistajana ei esineks.



Portaali Seznam uurivad ajakirjanikud olid nädala algul üles laadinud video, kus Babiši 35-aastane poeg Andrej Babiš jr tuleb oma plahvatusliku looga päevavalgele. Ajakirjanike sõnul kulus neil mehele jälile jõudmiseks aasta.