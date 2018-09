Soome murrab pead, miks venelased militaarrajatiste lähistele maad ostsid

Nädalavahetusel Soomes Turu saarestikus toimunud hiigelhaarangu kohta selgus eilseks uusi üksikasju. Veelgi rohkem on vastamata küsimusi, mis kõik puudutavad rahapesukahtluse alla langenud firma Airiston Helmi tegevust. Laupäeval alanud läbiotsimiste puhul kinni peetud kaks isikut on politsei teatel välismaalased, kolmas kinnipeetu vabastati pärast ülekuulamist esialgu vahi alt. Soome keskkriminaalpolitsei teatel on üks vahistatu Eesti kodanik. Eesti välisministeerium kinnitas eile, et nende poole pole keegi seni kõnealuse juhtumi ja vahistamise asjus pöördunud.