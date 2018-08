Sõprus Ameerikaga ohus? Põhja-Korea töötab uute rakettide kallal

USA satelliitide värskete fotode ja infrapunakujutiste põhjal käib Põhja-Korea pealinna Pyongyangi lähistel asuvas Sanum-dongi rajatises pidev liikumine. Tegu on sama rajatisega, kus ehitati riigi esimesed mandritevahelised raketid, mis on võimelised lendama USA-ni. Uued fotod viitavad, et hoolimata USA-ga toimunud läbirääkimistest jätkab riik tuumarakettide ja sõjatehnika arendamist. Pärast riigipeade Kim Jong-uni ja Donald Trumpi juunikuist kohtumist teatas Trump, et Põhja-Korea tuumaprogramm ei kujuta endast enam ohtu.