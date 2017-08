Steinmeier Schröderi Vene-afäärist: presidendina ma seda avalikult ei kommenteeri

Eestis ametlikul visiidil viibiv Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier kiitis eile koos Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga antud pressikonverentsil küll põhjalikult Eesti senist hakkamasaamist EL-i eesistujamaana, kuid kodumaal puhkenud poliitilise skandaali kohta jagus tal vähem sõnu.

Nimelt selgus hiljuti, et Saksamaa kunagine sotsiaaldemokraadist (SPD) liidukantsler Gerhard Schröder on otsustanud peale Vene-Saksa gaasitoru Nord Stream 2 nõukogu juhi koha astuda ka Vene riigi enamusega naftagigandi Rosneft nõukokku, mis on 2014. aastast ehk Krimmi okupatsioonist alates Euroopa Liidu sanktsiooninimekirjas.

Steinmeier ütles pressikonverentsil vastuseks Eesti Päevalehe küsimusele Schröderi valiku ja selle võimalike tagajärgede kohta, et ei kommenteeri seda. „See on küsimus, mille kohta Saksa president avalikkuses oma arvamust ei avalda,” sõnas Steinmeier.