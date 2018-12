Strasbourgi kesklinnas toimunud tragöödia sööbis mällu igaveseks

Strasbourgi kesklinna jõuluturule kõige lähemasse trammipeatusesse jõudmise eel teatab meeldiv naishääl, et turvalisuse huvides sõiduk seal ei peatu. Kesklinnas märkab kõikjal, et eelmisel õhtul toimus seal rünnak: tänavatel patrullivad jõuametkondade relvastatud esindajad, poed on ridamisi uksed sulgenud.

Üle silla kesklinna saabunud ründaja pidi üleeile õhtul mööduma piirkondlikke delikatesse müüvast poest Le Comptoir de Mathilde, enne kui ta paarikümne meetri kaugusel tule avas ja esimese ohvri maha lasi. Rünnaku ajal tööl olnud müüja Michel seisab mureliku näoga rohkem poe ukse ees kui kassas. Eesti Päevalehele ütleb noor mees, et sai aru, et midagi on väga valesti, kui inimesed hakkasid tänaval paaniliselt tormama. Tulistajat tema ei näinud.

„Lasime poe ukse vahelt sisse umbes 25 inimest, panime uksed lukku ja ootasime. Läks peaaegu kolm tundi, enne kui kabuhirmus sisse jooksnud inimesi sai hakata uuesti välja laskma,” räägib noor mees. Silmade all on tal tumedad sõõrid ja ta ei naerata vestluse jooksul kordagi.