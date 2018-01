Süüria sasipuntras on peale Türgi hakanud muskleid näitama ka Iisrael

Bashar al-Assadi liitlaste jutu järgi hakkab Süüria sõda viimaks lõpule jõudma. Vene president Vladimir Putin teatas novembris taas, et Venemaa tõmbab Süüriast väed välja, sest terroristid on praktiliselt lüüa saanud. Enne seda leppisid Türgi, Iraani ja Venemaa esindajad kokku, et Süüriasse luuakse neli vaherahutsooni, kus elanikud end rahulikult tunda võivad. Liibanoni rühmituse Hezbollah juht Hassan Nasrallah lubab, et konflikt on läbi järgmiseks aastaks või äärmisel juhul kahe aasta pärast. Ent alles paar nädalat tagasi tuli Venemaalt uus teade: riik rajab Süüriasse alalised lennu- ja mereväebaasid. Mis sõjategevuse lõppu puudutab, siis annavad Süüria ja Vene lennukid praegu „vaherahutsoonide” pihta aktiivselt õhulööke ja uued rindejooned ähvardavad tekkida ka varasemates rahulikes piirkondades.