Süüria sõja viimane ponnistus? Venemaa püüab vältida Assadi ja Türgi kokkupõrget

Seitse aastat ülestõusuga võidelnud Süüria presidendil Bashar al-Assadil paistab lõplik võit käeulatuses olevat. Alla neelata on jäänud veel viimane ja suurim tükk: põhjapoolne Idlibi provints, kus koos sisepagulastega elab ligikaudu kolm miljonit inimest. Valitsus valmistub pealetungiks, toob konfliktijoonele lisajõude ja on hakanud lähedal asuvaid linnu intensiivselt pommitama. ÜRO hoiatab, et pealetung vallandaks järjekordse humanitaarkatastroofi ja võib liikvele ajada umbes 700 000 uut põgenikku, kellest esimesed on juba hakanud Türgi piiri poole liikuma.