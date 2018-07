Sven Mikser: me ei saa käed rüpes oodata, et saabub paratamatu kollaps

Sven Mikser, kardetakse, et algavast tippkohtumisest tuleb üks NATO ajaloo pingelisemaid, kui mitte kõige pingelisem. Kui suur on oht, et kaitsekoostööd hakkavad varjutama NATO-välised teemad, nagu USA-EL-i kaubandustüli?

Kindlasti ei tule NATO-välised teemad ametlike kohtumiste laua taga jutuks, selleks on tippkohtumise päevakord liiga tihe. Teemasid jagub NATO juhtimisstruktuuridest ja tugevdusstrateegiast partnerlusteni ja regionaalsete algatusteni välja.