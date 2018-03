Kopenhaagenis asuv mõttekoda Maailma Õnneinstituut avaldab igal aastal edetabeli, kus maailma riigid on reastatud elanike õnnetunde suuruse järgi. Tabeliliidrid on tavapäraselt Põhjalas. Tänavuses tabelis on Eesti tõusnud 63. kohale, kuid on Lätist ja Leedust tagapool. Õnneinstituudi teadur, taanlane Michael Birkjær rääkis Eesti Päevalehele, mismoodi õnnelike rahvaste reastamine käib.