Tai koopast üles leitud poisid võivad halvimal juhul seitse kuud lõksus olla

12 poissi koos jalgpallitreenriga leiti üleeile elusana Tai koobastikust üles, kuid see ei tähenda katsumuste lõppu. 23. juunil koobastikku läinud on jätkuvalt lõksus ja väljatoimetamine kujutab endast keerulist ülesannet. Poisid on koopasuust umbes kahe kilomeetri kaugusel ning ligi ühe kilomeetri sügavusel. Briti koopapäästenõukogu asejuht Bill Whitehouse’ sõnul asub grupp üsna väikses kohas ning see muudab sinna puurimisega ligi pääsemise äärmiselt keeruliseks.

Tham Luang Nang Noni koobaste rägastikust on juba nädal aega vett välja pumbatud. Tunnis eemaldati 10 000 liitrit vett, veetase langes sellega sentimeeter tunnis. Natuke aitas kaasa vihmavalingute vaibumine, kuid ilmateate järgi on järgmistel päevadel taas tugevamaid sajuhoogusid oodata. Päästetöödele ei tähenda see head ja poistel tuleb kõige halvemal juhul kuni seitse kuud oodata, enne kui vesi ohutule tasemele alaneb.