Teadlased püüavad taibata, kuhu kadusid Stonehenge’i rajajad

Kohe, kui Muinas-Inglismaale saabus uut tüüpi keraamika, kadusid senised elanikud. Kas nad löödi maha?

Stonehenge’i ehitajad muutsid igaveseks Briti maastikku. Ent nüüd on teadlased avastanud, et muus osas võis nende panus saareriigi arengusse tagasihoidlikum olla. Nende geenipärand paistab kadunud olevat. Süüdlaseks on pronksiajal saabunud heledanahalised sissetungijad, kes jõudsid kohale just siis, kui muistsed britid olid oma suurejoonelise kiviajaprojektiga poole peale jõudnud. On võimalik, et need uustulnukad vahetasid Stonehenge’i ehitajad nende elupaigas täiesti välja.