Theresa May on Brexitiga lootusetus puntras, kuid ta pole ainuke

Kokkuvõtlikult öeldes tahaks May parlamendilt oma leppele heakskiitu, ent parlament pole nõus. Parlament tahaks uusi läbirääkimisi, kuid EL pole nõus. EL tahaks, et britid lepiksid omavahel kokku, aga see paistab võimatu. Leiboristid ja euroskeptikud tahaksid Mayd kukutada, ent selleks pole hääli. Europooldajad tahaksid euroliitu jääda, ent ka selleks pole hääli. Osa konservatiive toetaks uut referendumit, aga siis kukutaks DUP nende valitsuse. Kõik tahaksid, et sasipundar iseenesest lahti hargneks, aga järele anda ei taha keegi.