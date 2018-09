Theresa May palved langesid Salzburgis kurtidele kõrvadele

Briti valitsusjuht Theresa May püüdis eile lõppenud Salzburgi tippkohtumisel teisi EL-i juhte veenda, et euroliidu ettekujutus Brexiti-järgsete suhete korraldusest pole realistlik. Paraku arvavad ülejäänud 27 riiki May esitatud plaani kohta sedasama.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk teatas eile, et üksmeele leidmiseks on aega vaid oktoobrini, mil toimub järgmine tippkohtumine. Põhitakistus on endiselt küsimus, kuidas korraldada pärast Brexitit Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vaheline piir ja kus peaks toimuma tollikontroll. May on lükanud tagasi ka EL-i pealäbirääkija Michel Barnier’ plaani, mis jätaks Põhja-Iirimaa sisuliselt tolliliitu isegi siis, kui Suurbritannia peaks sealt lahkuma.