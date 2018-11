Tõenäoliselt valib Interpol Hiinas saladuslikult haihtunud eksjuhi asemele problemaatilise venelase

Rahvusvaheline politseiorganisatsioon Interpol valib täna Dubais uue juhi, sest eelmine, hiinlasest juht kadus ja väidetavalt arreteeriti kodumaal. 192 liikmesriigi hulgas teeb oma valiku ka Eesti.

Eilse seisuga oli kandidaate kaks: senine Interpoli Euroopa regiooni asepresident Aleksandr Prokoptšuk ja organisatsiooni juhi praegune kohusetäitja, lõunakorealane Kim Jong-yang. Soosik Prokoptšuk on varem töötanud Vene siseministri asetäitjana ja juhib praegu Vene siseministeeriumi Interpoli bürood. Väidetavalt kavatseb kandidaadi esitada ka Lõuna-Aafrika vabariik.

Endine Briti välisministeeriumi nõunik David Clark märkis ajalehele The Times, et lääneriigid peavad 56-aastase Prokoptšuki kandidatuuri problemaatiliseks. „Just tema on olnud Vene siseministeeriumis paljude fabritseeritud tagaotsimisteadete koostamise taga,” ütles Clark.