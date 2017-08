Toolide mäng: paljutõotav karjäär Valges Majas kipub Trumpi ajal lühikeseks jääma

Vallandatud! Donald Trumpi kunagises tõsielusarjas „Õpipoiss” oli just see hüüatus igas osas kõige oodatum ja seda igatsevad vaatajad ei pidanud kunagi pettuma. Umbes samas tempos jätkuvad sündmused Trumpi Valges Majas, kus ükski karjäär ei kesta kuigi kaua. Värskeim ja tuntuim lahkuja on presidendi reede õhtul sule sappa saanud nõunik Steve Bannon. Sellega on välja vahetatud suurem osa meeskonda, kelle president tänavu talvel Valgesse Majja tõi. Erandid on üksnes asepresident Mike Pence ning pereliikmetest nõunikud Jared Kushner ja Ivanka Trump oma soosikutega.