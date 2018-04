Toronto massimõrvari jäljed viivad naisi vihkavate ärapõlatud meeste juurde

Veidi enne seda, kui 25-aastane Alek Minassian rendikaubikuga Torontos jalakäijate sekka sööstis, tappes 10 ja vigastades 14 inimest, oli tema Facebooki-kontole ilmunud krüptilise sisuga sõnum. Postitus viitas teisele massimõrvarile, 2014. aastal Californias ülikoolikampuses kuus inimest maha lasknud ja 13 vigastanud Elliot Rodgerile. Sõnum kuulutas, et incel’ite revolutsioon on juba alanud. „Kukutame kõik Chadid ja Stacyd troonilt! Elagu ülim džentelmen Elliot Rodger!” seisis seal.

Minassiani postitus kustutati hiljem ning Kanada politsei pole veel tapmiste motiivi kindlaks teinud, kuid sõnum paistab teda siduvat nn incel’ite liikumisega, mis on kollektiivsest seksuaalsest frustratsioonist välja arendanud sügavalt naistevihkajaliku veebisubkultuuri. Osa gruppe on muutunud sedavõrd äärmuslikuks, et need on tulnud internetis kinni panna.